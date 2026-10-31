Ankara Mamak'ta toprak kaymasıyla istinat duvarı çöken 17 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta toprak kaymasıyla istinat duvarı çöken 17 katlı bina tahliye edildi

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Ankara Mamak\'ta toprak kaymasıyla istinat duvarı çöken 17 katlı bina tahliye edildi
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Ankara Mamak'ta toprak kaymasıyla 17 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü, temeli açığa çıktı ve çevredeki yollarda yarıklar oluştu. Bina tahliye edilirken Bakanlık ekipleri güçlendirme kararı aldı, zemin sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken 17 katlı apartmanın temeli açığa çıktı.

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1805'inci Sokak'ta bulunan 17 katlı apartmanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü.

Bunun üzerine yamaçta bulunan binanın yerin altında kalan duvarı ve temeli açığa çıktı.

Ayrıca binanın çevresindeki yollarda yarıklar oluştu.

İhbar üzerine binada çalışma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, güçlendirme çalışması yapılmasına karar verdi.

Bina tahliye edilirken, çevresi de iş makineleriyle kontrollü şekilde kazıldı.

Kazının ardından zeminin güçlendirilmesi için sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara Mamak'ta toprak kaymasıyla istinat duvarı çöken 17 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika
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