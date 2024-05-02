EGO Genel Müdürlüğü, metro seferlerine aksamalar yaşandıktan sonra yeniden başladı - Son Dakika
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EGO Genel Müdürlüğü, metro seferlerine aksamalar yaşandıktan sonra yeniden başladı

EGO Genel Müdürlüğü, metro seferlerine aksamalar yaşandıktan sonra yeniden başladı

EGO Genel Müdürlüğü, dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanan aksama sonrası metro seferlerine başlandığını duyurdu. Su tahliye işlemleri tamamlanarak istasyonlara enerji sağlandı ve metro hizmeti normale döndü.

02.05.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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EGO Genel Müdürlüğü, dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, dün yaşanan yoğun sağanak ve su baskınları nedeniyle Ankara Metrosu'nun bazı bölümlerinde hizmet aksamaları meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara İtfaiyesi ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda su tahliye işlemleri tamamlanmış ve istasyonlara enerji sağlanmıştır. Metro hizmetimiz seferlerine başlamıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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