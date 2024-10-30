Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneği Üyelerinden Cumhuriyet Bayramı\'nda Kahramankazan\'a Ziyaret

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçeyi ziyaret eden Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneği (ANMOKASK) üyeleri ile bir araya geldi. Dernek üyeleri TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden şehitlerin ailelerini ziyaret ettikten sonra ilçenin sokaklarında "Cumhuriyet Turu" yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneği, Kahramankazan'ı 101 motorsever ile birlikte ziyaret etti. TUSAŞ şehidi Murat Arslan'ın ailesini de yalnız bırakmayan ANMOKASK Dernek Başkanı Cengiz Çokan, Burak Sürücü Kursu işletmesi sahibi Zafer Gökkaya ve dernek üyeleri, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ile birlikte şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Egemenlik Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'da katıldı. ANMOKASK Derneği olarak Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılında TUSAŞ tesislerinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Arslan'ın ailesini yalnız bırakmak istemediklerini belirten Dernek Başkanı Cengiz Çokan, terörün her türlüsünü lanetlediklerini vurguladı.

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın baba ocağına ay yıldızlı bayraklar eşliğinde giden motorseverler, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ile birlikte şehit Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu. Selim Çırpanoğlu'na ilçede kendilerini ağırladığı için teşekkür eden ANMOKASK Derneği üyeleri, motosiklete gönül veren sürücüler olarak ilçede"Cumhuriyet Turu" gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirtti.