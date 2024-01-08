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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 'Bizim Hikayemiz' sergisi açıldı - Son Dakika
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 'Bizim Hikayemiz' sergisi açıldı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde basın mensuplarının çalışırken çekilen fotoğraflarının yer aldığı 'Bizim Hikayemiz' sergisi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla açıldı. Sergi, haber peşindeki gazetecilerin 70 fotoğrafını içeriyor ve gazetecilerin zorlu koşulları, duyarlılığı, kararlılığı ve cesaretini yansıtıyor.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nde \'Bizim Hikayemiz\' sergisi açıldı
08.01.2024 - 17:13,
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde basın mensuplarının çalışırken çekilen fotoğraflarının yer aldığı "Bizim Hikayemiz" sergisi açıldı.

Üniversitenin Sanat Galerisi'nde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen ve haber peşindeki gazetecilerin 70 fotoğrafının yer aldığı serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ile basın mensupları yaptı.

Bakan Yardımcısı Mumcu, açılışta yaptığı konuşmaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı.

Kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek, haber ve gerçekleri aktarmak için gece gündüz özveriyle çalışan basın emekçilerine şükranlarını sunan Mumcu, "Bu kıymetli serginin, meslek profesyonellerinin objektifine yansıyan her bir karenin arka planındaki zorlu koşulları, duyarlılığı, kararlılığı ve cesareti barındırdığını fark etmemize vesile olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Rektör Özden de gazeteciliğin bir mikrofon, bir fotoğraf makinesiyle başlayan meşakkatli ve zahmetli bir meslek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her türlü insana dokunan, her türlü olaya hakim, her türlü insanla, her türlü deneyimle donanan bilge insanlar gazeteciler. İşiniz zahmetli, bizim çoğu zaman gözümüz, kulağımız olan bir noktadasınız. Ben ev sahibi olarak sizlerin bu anlamlı gününü canıgönülden, yürekten tebrik ediyorum."

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölüm Başkanı Gökay Baz ise sergiyi haberci olmak isteyen öğrencileriyle birlikte planladıklarını belirterek, mesleğin duayenlerini öğrencilerle buluşturmak istediklerini söyledi.

Baz, sergiye katkı sunan foto muhabiri ve sosyal medyadaki Enstantaneler Basın hesabı sahibi Selahattin Sönmez'e, Anadolu Ajansına, foto muhabirleri ve haber kameramanları derneklerine teşekkürlerini sundu.

"Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görsel tarih yazanların hikayesi"

Meslektaşlarına ait birçok fotoğrafı sergide yer alan foto muhabiri Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin habercilerin hikayesi olduğunu belirterek, "Bu, perdenin arka kısmı ya da madalyonun öbür yüzü." dedi.

Gittiği görevlerde işini yaptıktan sonra arkadaşlarının habersiz ya da haberli birçok fotoğrafını çektiğini, sosyal medya hesaplarında bu fotoğraflara yer verdiğini anlatan Sönmez, "Bu sergi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görsel tarih yazanların hikayesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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