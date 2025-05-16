Ankara-Niğde Otoyolu İhalesi Yapıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara- Niğde Otoyolu Kayseri bağlantısı için ilk ihalenin yapıldığını duyurdu.

Okandan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, proje ile ilgili ihale sürecinin devam ettiğini belirtti.

Sözleşmenin yakın bir zamanda imzalanacağını kaydeden Okandan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı Projesi'nin ihalesi iki aşamalı olarak planlanmış olup, birincisi 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale süreci halen devam etmekte olup, sözleşme yakın bir tarihte imzalanacaktır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun."