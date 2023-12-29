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Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu

Çubuk Belediyesi ve Terör Mağdurları Derneği tarafından Büyük Cami'de düzenlenen mevlit programında, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan ve din görevlileri Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Dernek Başkanı Zeki Avan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehit babası Ahmet Tüyan ise şehit ailelerinin acılarını ve gözyaşlarını dile getirdi.

Ankara\'nın Çubuk ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu
29.12.2023 - 17:26,
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Çubuk Belediyesi ve Terör Mağdurları Derneğince Büyük Cami'de şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da katıldığı programda, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan ve din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Dernek Başkanı Zeki Avan, gözlerini kırpmadan vatan için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit babası Ahmet Tüyan ise şehit ailelerinin ciğerinin yandığını, gözlerinden her daim yaş döküldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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