Ankara\'nın Geleceği İçin Güçlü İrade

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Tavsiye Kararları Genel Kurulu'nda alınan kararların yalnızca birer öneri değil, kentin yarınlarına bırakılmış güçlü bir irade beyanı olduğunu belirterek, "Biz bugün sadece birtakım kararlar almıyoruz. Ankara'nın istikametini beraber tayin etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen Tavsiye Kararları Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Çalışma Grubu temsilcilerinin aldıkları tavsiye kararlarını Genel Kurul'a sunacağını, oylamanın ardından kararların Ankara Büyükşehir Belediyesine iletileceğini söyledi.

Yılmaz, konseyin halkın sesinin yükseldiği yer olduğunu vurgulayarak, "Burası 'ben bilirim' anlayışının değil, 'benden başkası bilmez' diyenlerin değil, 'birlikte düşünelim' diyenlerin yeridir. Bugün burada kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir beklenti gözetmeden, kendinden önce kentini ve kentin geleceğini düşünen, Ankara'ya aidiyetlik duyan, aşık olan, bu şehre adanmış değerli paydaşlarımızla bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konseyin 7 Temmuz 2024'te yapılan 5. Genel Kurulu'nun üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçtiğini anımsatan Yılmaz, bu sürede 13 meclis, 46 çalışma grubu ve 65 alt çalışma grubunun yürüttüğü çalışmalar sonucunda alınan tavsiye kararlarından 300'den fazlasının Genel Kurul'un onayına sunulacağını belirtti.

Yılmaz, konseyin yürüttüğü çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:

"İçerik varsa yön, vizyon, gelecek, ufuk, hayal, umut vardır. Biz bugün burada Ankara'nın geleceğini şekillendirecek o içeriği beraber inşa edeceğiz. Gönüllerden doğan, ortak akıl ve kararlılıkla şekillenen bu büyük içerik, güçlü bir hikayenin parçası oldu. Bu içerikte sadece ne yaptığımızı değil, Ankara için nasıl bir hikaye yazmak istediğimizi ortaya koyduk. Ortak akılla şekillenen bu tavsiye kararlarımız Ankara'nın yarınları için Büyükşehir Belediye Meclisimizin önüne gidecek. Bu kararlar yalnızca birer öneri değil, Ankara'nın yarınlarına bırakılmış güçlü bir irade beyanıdır. Biz bugün sadece birtakım kararlar almıyoruz. Ankara'nın istikametini beraber tayin etmeye çalışıyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki ortak akılla ürettiğimiz bu fikirler ve kararlar uygulansa da uygulanmasa da başkentin geleceğine atılmış helal bir imza olarak tarihe geçecektir. "

Konuşmaların ardından alınan tavsiye kararları üyelerin onayına sunuldu.