Ankara'nın Ramazan Etkinlikleri: İnanç Miras Rotası Turları Başladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Ankara İnanç Miras Rotası" turları başladı. Rehber eşliğinde gerçekleşen ilk turda katılımcılar, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde yer alan altı cami ve iki türbeyi ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ramazana özel hayata geçirdiği Ankara İnanç Miras Rotası ile tarihe yolculuk başladı. İlk turda 25 kişilik bir grup, Ulus'taki tarihi cami ve türbeleri ziyaret etti.

Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'nden başlayan tur, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde son buldu. Rehber eşliğinde ziyaret edilen mekanlarla ilgili detaylı bilgi alma fırsatı bulan katılımcılar, Arslanhane Camii önünde de Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sergilenen "Ahilik Kültürü" konulu mini tiyatro gösterisi ile buluştu.

ABB Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, ramazan ayı boyunca 50 farklı noktada 500'ün üzerinde kültürel etkinlik düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Geleneksel tiyatro oyucularımızın hazırladığı özel gösterimlerden tasavvuf müziği dinletilerine, çocuk ve anne etkinliklerinden genç akademilerdeki sohbet ve söyleşilere kadar oldukça geniş bir yelpazede Ramazan programları düzenliyoruz. Ramazan ayı boyunca her cuma 14.00 ile 16.30 saatleri arasında Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri olan Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'nden başlayıp Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne kadar uzanan güzel bir kültürel miras inanç turu oluşturduk. Bu vesileyle herkese kültürle, sanatla, paylaşma ve dayanışma ruhuyla dolu dolu yaşayacakları bir ramazan diliyoruz."

Ramazan ayı boyunca her cuma 14.00-16.30 saatleri arasında düzenlenecek turlar için katılımcılar, 'https://kentgezileri.ankara.bel.tr' adresi üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Turların başlangıç noktası ise Gençlik Parkı Metro İstasyonu olarak belirlendi.

Turun ilk gününe katılan vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Nazlı Baykara: "Ramazan dolayısıyla böyle güzel bir aktiviteye katılmaktan çok mutlu oldum. Bu tür detayları turizm rehberi eşliğinde öğrenmek çok önemliydi benim için. Herkese tavsiye ederim Ankaralılar Ankara'yı doya doya öğrensinler isterim."

-Songül Ceylan: "Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Uzun yıllardır Ankara'da yaşıyorum. Hiç böyle bir fırsatım olmamıştı. Bize bu fırsat tanındığı için teşekkür ederim. Rehberimiz çok güzel anlattı. Çok memnun kaldım."