Ankara'nın rengarenk 'Gökkuşağı Tepeleri' ve Kuş Cenneti kendine hayran bırakıyor - Son Dakika
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Ankara'nın rengarenk 'Gökkuşağı Tepeleri' ve Kuş Cenneti kendine hayran bırakıyor

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan 'Kız Tepesi Tabiat Anıtı' ve Nallıhan Kuş Cenneti, görselliği ve renk cümbüşüyle ziyaretçilerini etkiliyor. Kız Tepesi Tabiat Anıtı'nın kırmızı, kahverengi, gri ve sarı tonlarına sahip toprak yapısı, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için ideal bir ortam sunarken, gölün arkasında yer alan 10 milyon yıl önce oluşmuş renkli tepeler, göz kamaştırıcı bir manzara sunuyor.

17.03.2024 11:38  Güncelleme: 11:41
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Ankara'nın rengarenk 'Gökkuşağı Tepeleri' ve Kuş Cenneti kendine hayran bırakıyor

ANKARA - Ankara'da, 10 milyon yıl önce oluşan ve "Gökkuşağı Tepeleri" olarak bilinen renkli tepeler ve Kuş Cenneti, görselliği ve renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan 'Kız Tepesi Tabiat Anıtı' kırmızı, kahverengi, gri ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor. Kız Tepesi Tabiat Anıtı ve hemen önünde yer alan Nallıhan Kuş Cenneti, gerek her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse jeolojik değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal ortam sunarken gölün arkasında yükselen 10 milyon yıl önce oluşmuş rengarenk tepeler, renk cümbüşüyle misafirlerinin gözünü kamaştırıyor.

Ankara\'nın rengarenk \'Gökkuşağı Tepeleri\' ve Kuş Cenneti kendine hayran bırakıyor
Kaynak: İHA

Nallıhan, Ankara, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'nın rengarenk 'Gökkuşağı Tepeleri' ve Kuş Cenneti kendine hayran bırakıyor - Son Dakika

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