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(ANKARA) - Organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'da gözaltına alındı. İtalyan Nova Haber Ajansı konuyla ilgili haberinde 'Türk mafya patronu' Barış Boyun'a yönelik 'tedbiren' yapılan operasyonda 19 şüphelinin Milan'da gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye'nin iade talebine rağmen Boyun'un İtalya'nın kuzeyindeki bir hapishaneye nakledilmesi bekleniyor.

Mafya ile Mücadele Bölge Müdürlüğü (DDA)'nın yürüttüğü operasyonun sabah erken saatlerden beri devam ettiği Türkiye, İsviçre ve İnterpol ile koordinasyon halinde ilerletildiği belirtildi. İtalyan devlet televizyonu Rai 'Türk mafya' olarak isimlendirdiği 40 yaşındaki Boyun'un İtalya'nın Bagnaia kentinde zaten ev hapsinde bulunduğunu ve hakkında uluslararası yakalama emri bulunduğu bilgisine yer verdi.

Rai haberinde, Kürt kökenli olduğunu belirttiği Boyun'un Türkiye'ye iadesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ziyareti sırasında istendiği ifadesine yer verdi.

Boyun'un birçok Avrupa Ülkesinde bağlantıları olduğunu dikkat çekilirken İtalyan polisinin yazılı açıklamasında operasyonun "silahlı çete kurmak, terör amaçlı suç örgütü kurmak, yaralama, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı silah ve patlayıcı bulundurmak, cinayet ve yasadışı göçe yardımcı olmak" suçlarından düzenlendiğini ifade etti. Operasyonun Almanya, İsviçre ve Türkiye'de de devam ettiği belirtiliyor.

Ağustos 2022'de Rimini'de gözaltına alınan Boyun'la ilgili, Bologna İstinaf Mahkemesi ve Kassasyon/Fesih Mahkemesi daha evvel Türkiye'ye iadesini reddetmişti. İtalyan medyasına göre şimdi ise Boyun'un Kuzey İtalya'da bir cezaevine nakledilecek.