Ankara Palas Müzesi bir yılda 209 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

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Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas, ziyarete açılışının birinci yılında sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas Müzesi, 21 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla ziyarete açıldı.

Yeni kurulan Cumhuriyet'in modern yüzünü temsil eden Ankara Palas, müze olarak ziyarete açıldığı günden bu yana 209 bin 210 kişiyi ağırladı.

Restorasyonu tamamlanan, koleksiyonu zenginleştirilen ve modern sergileme kriterlerine uygun tefriş edilen Ankara Palas Müzesi, bin metrekareyi bulan kapalı alanda düzenlenen 5 salon ve 1200'e yakın eserle sanatın ve kültürel mirasın önemli bir adresi olmayı sürdürüyor.

Merkezi konumu ve konferanslarıyla ilgi odağı

Ankara Ulus'ta, İkinci Meclis binasının karşısında yer alan Ankara Palas Müzesi, kolay ulaşılabilir konumu sayesinde yoğun ilgi görüyor. Milli Saraylar tarafından müzede her ay düzenlenen "Ankara Palas Konferansları" da ziyaretçi sayısını artıran önemli etkinlikler arasında yer alıyor.

Milli Saraylar koleksiyonlarından 16 ila 19'uncu yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan objelere ev sahipliği yapan Ankara Palas, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserleri bir arada sunarak tarihsel sürekliliği gözler önüne seriyor.

Cumhuriyet dönemi Türk portre ressamlığının öncülerinden İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran'ın tabloları, koleksiyonun en değerli parçaları arasında bulunuyor.

Pazartesi hariç her gün ziyaret edilebiliyor

Ankara Palas'ın duvarlarını süsleyen saatler, ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk yaptırıyor.

Osmanlı saraylarında ve Ankara Palas'ta kullanılmış Avrupa yapımı gümüş takımlar, müzenin dikkati çeken eserleri arasında yer alıyor.

Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi'nden derlenen yazma ve matbu eserler ile Atatürk'ün kişisel eşyalarından oluşan seçki, müzeyi benzersiz kılan bölümlerden biri.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Doğu'dan Batı'ya açılan pencere" olarak tanımladığı Ankara Palas Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Müze girişinde sunulan sesli rehber hizmeti ile ziyaretçiler, eserler hakkında detaylı bilgi edinebiliyor.