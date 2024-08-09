(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, "Ankara Polatlı mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanlığı, bugün sabah erken saatlerde Ankara_ Eskişehir Yolu Polatlı istikameti Temelli Çıkışı'nda meydana gelen kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Polatlı mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara Polatlı'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
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