Ankara Şereflikoçhisar'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara Şereflikoçhisar'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Şereflikoçhisar\'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, belirli konumlara uyuşturucu bırakarak ticaret yaptıkları tespit edilen 17 şüpheli, Çalören Mahallesi'nde düzenlenen operasyonlarda 5 gün boyunca gruplar halinde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler karakola götürülürken soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin, belirli konumlara uyuşturucu bırakarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Bu kapsamda Çalören Mahallesi'nde düzenlenen operasyonlarda 5 gün boyunca gruplar halinde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan 17 şüpheli karakola götürüldü.

Soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Şereflikoçhisar'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Şereflikoçhisar'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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