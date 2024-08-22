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Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Kuruldu

Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Kuruldu

Ankara'da kurulan federasyonun amacı, Ankara ve Ardahan arasında köprü olmak ve lobi faaliyetlerini etkin hale getirmektir.

22.08.2024 16:17
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Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Berkant Ezer, haziran ayında Ankara'da federasyonu kurduklarını söyledi.

Ezer, kentte bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, federasyonun haziran ayında Ankara'da kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının, Ankara ve Ardahan arasında köprü olmak olduğunu belirten Ezer, "Ankara'da bizlerin, yani Ardahanlıların lobi faaliyetlerini daha etkin hale getirmek istiyoruz. Kuruluş amacımız bu. Eksik kalan tüm faaliyetlerde tamamlayıcı unsur olmak istiyoruz. Bu nedenle kuruluşumuz gerçekleşti. Federasyonumuz birleştirici bir güç olacaktır. Burada herkes kendine yer bulacaktır. Tüm Ardahanlılara kapımız Ankara'da açık olacak." dedi.

Bir yıl içinde Ankara ile Ardahan arasında belirgin çalışmalar yapacaklarını dile getiren Ezer, "İlk olarak AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu'yu ziyaret ettik. Gücümüze güç kaçmak için ziyaretler sürecek. En kısa sürede federasyonun yer teminini çözmek ve hemşehrilerimizi misafir etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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