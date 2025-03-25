Ankara Tabip Odası'ndan Çocuk Yoksulluğu Uyarısı - Son Dakika
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Ankara Tabip Odası'ndan Çocuk Yoksulluğu Uyarısı

Ankara Tabip Odası, çocuk yoksulluğunun derinleştiğini ve sosyoekonomik eşitsizliğin arttığını belirtti.

25.03.2025 13:39
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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, çocuk yoksulluğunun derinleştiğini, çocukların maddi gereksinimlerinin karşılanmadığını belirterek, sosyoekonomik eşitsizliğin artışıyla birlikte çocuklar arasında yetersiz beslenme, sağlıksız koşullarda barınma, okullaşma oranında düşme, sosyal yaşamdan dışlanma ve ayrımcılık, çocuk işçiliği ve iş kazaları gibi risklerin çoğaldığına dikkati çekti.

Ankara Tabip Odası, TÜİK tarafından açıklanan "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu-2024" raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur. Çocuklarda da yoksulluk ve hastalıkların görülmesi arasında doğrudan ilişkili bulunur" ifadelerine yer verilen açıklama şu şekilde:

"Ülkemizdeki en önemli toplumsal sorunların başında çocuk yoksulluğu geliyor. Sosyoekonomik eşitsizliğin artışıyla birlikte çocuklar arasında yetersiz beslenme, sağlıksız koşullarda barınma, okullaşma oranında düşme, sosyal yaşamdan dışlanma ve ayrımcılığa uğrama, çocuk işçiliği ve iş kazaları nedeniyle sakatlık ve ölüm gibi riskler çoğalıyor.

15 yaş ve altı çocuğu olan yaklaşık her 10 aileden 1'i çocuklarına yeni giysiler alamıyor. Her 10 aileden 1'i çocuklarının gün içinde taze meyve ve sebze tüketmesini sağlayamıyor. Yaklaşık her 5 aileden 1'i evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamıyor. Yaklaşık her 10 aileden 1'i çocuklarına düzgün iki çift ayakkabı alamıyor. Yaklaşık her 4 aileden 1'i çocuklarının günde en az bir kez et, tavuk veya balık tüketmesini sağlayacak maddi olanaklardan yoksun. Yaklaşık her 8 aileden 1'inde çocuklar evde oynanabilecek oyuncaklara sahip değil. Yaklaşık her 6 aileden 1'i ise çocuklarına bisiklet, paten gibi ev dışı aktivitelerinde kullanabilecekleri gereçleri alamıyor. Yaklaşık her 5 aileden 1'i çocuklarının boş zaman aktivitelerini karşılayabilecek maddi olanağa ulaşamazken 10 aileden 1'i çocuklarının özel gün kutlamalarına bütçe bulamıyor.

Yaklaşık 10 aileden 1'i çocuklarının arkadaşlarını evlerinde ağırlayamıyor. Yaklaşık her 5 aileden 1'i çocuklarının paralı okul gezilerine ve okul etkinliklerine katılmasını sağlayamazken yaklaşık 10 aileden 1'i de çocuklarına evde ders çalışabileceği uygun bir ortam sağlayamıyor."

"Okullarda en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmelidir"

Açıklamada "yoksulluğun bir halk sağlığı sorunu olduğu" vurgulanarak, çocuklarda da yoksulluk ve hastalıkların görülmesi arasında doğrudan ilişkili bulunduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yetersiz beslenme (malnütrisyon) çocuklarda büyüme geriliğine neden olurken aynı zamanda onların bağışıklık sistemlerini de zayıflatarak hastalık risklerini artırır ve bir hastalık ortaya çıktığında iyileşme zorlaşır. Geçmeyen halsizlik ve yorgunluk, bilişsel gerileme ve öğrenme güçlüğü, anemiler, raşitizm, kas zayıflıkları, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları, saç dökülmesi, tırnak kırılmaları gibi pek çok durumun görülme sıklığı artar.

Sonuç olarak ekonomik kriz ve yüksek gıda enflasyonu, çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık durumunu doğrudan etkilemektedir. Çocuklarımızın sağlıklı ve refah içerisinde büyümeleri için yoksulluğu önleyici sosyal ve ekonomik politikalar bir an önce yaşama geçirilmelidir. Pek çok ülkede uygulandığı gibi ülkemizde de çocuklara okullarda en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Tabip Odası'ndan Çocuk Yoksulluğu Uyarısı - Son Dakika

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