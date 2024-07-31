Ankara Tabip Odası: Vakıf Üniversiteleri Tıp Fakülteleri Eğitim Ücretlerine Yüzde 100'ü Aşan Oranlarda Zam Yapıyor

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(ANKARA)- Ankara Tabip Odası, vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri eğitim ücretlerine yüzde 100'ü aşan oranlarda zam yaptığını, artışların bazı vakıf üniversitelerinde astronomik boyuta ulaştığını belirterek, bir tıp fakültesinde geçen yıl 278 bin olan eğitim ücretinin 2024-2025 akademik yılı için 600 bin liraya yükseltildiğine dikkat çekti. Açıklamada, "Tıp eğitimi ücretlerinde hiçbir şekilde fırsatçılığa izin verilmemeli, artışlar yasal sınırı aşmamalıdır. Kamu otoritesi gerekli denetimi ve kontrolleri yapmalı; vakıf üniversitelerinin yönetimleri hukuka uygun davranmalıdır" denildi.

Ankara Tabip Odası, vakıf üniversitelerinin 2024-2025 akademik yılı için dönemlik ve yıllık ücretleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Tıp fakültelerine fahiş oranlarda zam yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sağlık sistemindeki özelleştirmeci politikalar ile şirketlerin çıkarlarını önceleyen ekonomi politikaları nedeniyle oluşan yüksek enflasyon ortamı, tıp eğitimini olumsuz etkiliyor" denildi.

Vakıf üniversiteleri yönetimlerinin tıp fakültesi bölümleri için öngördüğü zamların, öğrencileri ve ailelerini ekonomik olarak zor durumda bıraktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zam oranları yasal sınırı aşmış durumdadır"

"TÜİK verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre Haziran TÜFE oranı yüzde 75,45'dir. Mevzuata göre vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerine en fazla yüzde 75,45 zam yapılması gerekirken, zam oranları yasal sınırı aşmış durumdadır.

Dönemlik ve yıllık ücretler fakültelere ve bölümlere göre farklılık gösterse de, çoğu vakıf üniversitesi geçen seneye göre ücretlerine yüzde 100'ün üzerinde zam yapmış durumdadır. Vakıf üniversitelerinde okuyan tıp fakültesi öğrencileri, TÜFE'ye endeksli oranın aksine, yüzde 110 ile yüzde 120 arasında, yasal sınırın çok üzerinde seyreden zamların yapıldığını odamıza iletmiştir.

"2023-2024 akademik yılı için 278 bin TL olan eğitim ücreti, 2024-2025 akademik yılı için 600 bin TL'ye yükseldi"

Odamızın yaptığı araştırmaya göre Ankara ili genelinde faaliyet gösteren vakıf üniversiteleri tıp fakültesi bölümlerinde yıllık ücretler 420 bin TL ile 840 bin TL arasında değişmektedir. Artışlar bazı vakıf üniversitelerinde astronomik boyuta ulaşmıştır. Örneğin 2023-2024 akademik yılı için 278 bin TL olan eğitim ücreti, 2024-2025 akademik yılı için 600 bin TL'ye yükseltilmiştir. Yüksek zamların en önemli nedenlerinden birisi, vakıf üniversitelerinin 'işletme' statüsünde değerlendirilmesi ve burada okuyan öğrencilerin 'müşteri' olarak görülmesidir. Vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerinin statülerinden farklı olsa da, verilen eğitimin ve yapılan işin kamusal niteliği bulunmaktadır.

"Tıp eğitimi ücretlerinde hiçbir şekilde fırsatçılığa izin verilmemeli"

Öte yandan eğitim ücretlerine yapılan yüksek zamların verilen tıp eğitiminin niteliğini iyileştirdiğine veya pozitif anlamda ayrıştırdığına dair nesnel bir veri de bulunmamaktadır. Vakıf üniversitelerindeki tıp fakültelerinin birçoğunda altyapı ve öğretim üyeleri kadrolarında eksikler bulunduğu bilinmektedir. Tıp eğitimi ücretlerinde hiçbir şekilde fırsatçılığa izin verilmemeli, artışlar yasal sınırı aşmamalıdır. Kamu otoritesi gerekli denetimi ve kontrolleri yapmalı; vakıf üniversitelerinin yönetimleri hukuka uygun davranmalıdır."