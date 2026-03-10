Ankara Tava'nın Lezzeti Tanıtıldı - Son Dakika
Ankara Tava'nın Lezzeti Tanıtıldı

10.03.2026 11:20
Ankara tava, geleneksel lezzet olarak tanıtıldı ve tarifleri paylaşıldı.

Ankara'nın coğrafi işaret tescilli, ismiyle müsemma lezzetlerinden Ankara tava, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Başkent'in geleneksel lezzetlerinden "Ankara tava"nın yapımı anlatıldı.

Ankara'da küçükbaş yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Çubuk, Beypazarı, Kalecik, Polatlı ve Haymana ilçelerinde yaygın olarak yapılan Ankara tava, koyun ve kuzuların ön kol ve kaburga kısmının kullanıldığı pilavlı bir et yemeğidir.

Başkentin Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işareti tescillenmiş lezzetlerinin başında gelen Ankara tava, geleneksel Türk mutfağı yemekleri yapan lokanta ve restoranlarda servis edilmektedir.

Ankara tava için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler: (4 kişilik)

• 4 adet kuzu incik

• 500 gram pirinç

• 60 gram tereyağı

• 60 gram ayçiçeği yağı

• 30 gram tuz

• 10 gram karabiber

• 2 litre kemik suyu

• 100 gram domates

• 100 gram köy biberi

• 100 gram kuru soğan

• ¼ bağ dereotu

Yapılışı:

1. Pirinç yıkanıp, süzdürülür.

2. Kuzu incikler haşlanıp ilk suyu dökülür.

3. Kuzu incikler su ve kuru soğan ile pişirilir. Sonra suyu süzdürülüp bekletilir.

4. Ayrı bir tencerede pirinçler tereyağı ve ayçiçeği yağı ile önce kavrulur, sonra inciklerin bekletilen suyu ilave edilerek pişirilir.

5. Suyunu çeken pirincin üzerine kuzu incikler, domates ve biber konulup fırında pişirilir.

6. Domates, biber ve dereotu ile servis edilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

