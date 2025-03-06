Ankara Ticaret Odası, ITB Berlin Fuarı'na Katıldı

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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), dünya turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'na (ITB Berlin) stant açarak katıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin 2028 yılı için koyduğu 100 milyar dolar turizm geliri hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

ATO, bu yıl 4-6 Mart tarihlerinde, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ve Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen ITB Berlin'e yaklaşık 50 metrekarelik stantla katılarak, "Kongre ve Ziyaretçi Bürosu" markası altında Ankara'nın turizm potansiyelini, "Health Ankara" markası altında ise sağlık turizmi potansiyelini tanıttı.

Ankara Ticaret Odası'nın üyelerinin yurt dışı pazarlara açılmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerin "Anadolu'nun Dünyaya Açılan Kapısı" sloganı ve logosuyla ifade edildiği stantta, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ATO üyesi şirketlerin dijital katalogları da ziyaretçilerle paylaşıldı.

ATO Başkanı Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça ve Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ile birlikte, dünyanın önde gelen otel, seyahat acenteleri, tur operatörleri, sistem sağlayıcıları, havayolları, araç kiralama şirketlerinin yer aldığı fuarda, Ankara'nın tarihi ve kültürel değerleri ile sağlık turizmi potansiyelini tanıtım çalışmalarına yerinde destek verdi.

Fuarda yoğun ilgi gören ATO standında Başkent'in sahip olduğu tarihi ve kültürel birikimi yansıtan üç boyutlu görsel çalışma ile Ankara'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Gordion Antik Kenti görsellerine de yer verildi. Stantta ayrıca, sanatçı Veysel Çeliktepe kum sanatı performansı sergiledi. ATO'nun standını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürsel Baran, fuarın tanıtım açısından güçlü bir mecra olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ankara Ticaret Odası olarak, dünya turizm sektörünün buluşma noktası olan ITB Berlin'de stant açarak, Başkentimizin turizm potansiyelini dünya vitrinine çıkardık. Ankara, Anadolu'nun kalbinde, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Bu hazineyi dünyaya tanıtmak, turizm gelirine çevirerek, Başkentimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıya dönüştürmek de bizim görevimiz. Turizm, farklı türleriyle sürekli büyüyen, gelişen, net döviz girişiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan, beraberinde ilişkili onlarca sektörü de geliştirip, büyüten gözbebeği bir sektör. Ankara Ticaret Odası olarak, Başkentimizin tarihi, kültürel değerleri ile termal ve sağlık turizminden, kongre turizmine, alışveriş turizminden, gastronomi turizmine sahip olduğu potansiyeli tanıtım seferberliği içindeyiz. Sektörün önde gelen temsilcilerini, profesyonellerini ağırlayan ITB Berlin Fuarı, tanıtım çalışmalarımız açısından güçlü bir mecra oldu."

Baran, ATO olarak Türkiye'nin 2028 yılı için koyduğu 100 milyar dolar turizm geliri hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Baran ve beraberindeki heyet, aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı Türkiye Ulusal Standı da olmak üzere, açılan stantları ziyaret etti.

Baran ile beraberindekiler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Oda-Borsa Başkanları, AK Parti MKYK Üyesi, İş İnsanı Erkan Güral, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, ATİD Koordinatörü Garip Uysal ve TÜRSAB Üyesi Muhammet Sarıtaş ile de bir araya geldi.