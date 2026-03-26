Ankara Üniversitesi Akredite Unvanı Aldı

26.03.2026 18:18
Ankara Üniversitesi, uluslararası akreditasyonla 'Kıta Avrupa'sında En Çok Akredite Edilmiş Üniversite' oldu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitelerinin "Kıta Avrupa'sında En Çok Akredite Edilmiş Programa Sahip Üniversite" unvanı aldığını bildirerek, "Üniversiteler farklı disiplinlerdeki okulları ya da birimleriyle de tanınır. Ankara Üniversitesi, sağlık bilimleri, fen, mühendislik ve sosyal bilimlerin her alanında son derece yetkin eğitim kurumlarına sahip." dedi.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, lisans ve lisansüstü programlarının, Lisanslı Uzmanlar Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors RICS) tarafından aldığı yeniden akreditasyonla "Kıta Avrupa'sında En Çok Akredite Edilmiş Programa Sahip Üniversite" unvanına sahip oldu.

Üniversitede düzenlenen belge takdim töreninde konuşan Ünüvar, dün açıklanan Quacquarelli Symonds (QS) sonuçlarına göre üniversitenin 20'ye yakın alanda bulunduğu noktadan daha ileriye gittiğini belirtti.

Üniversitelerinin her alanda yetkin bir kurum olduğunu ifade eden Ünüvar, "Üniversiteler farklı disiplinlerdeki okulları ya da birimleriyle de tanınır. Ankara Üniversitesi, sağlık bilimleri, fen, mühendislik ve sosyal bilimlerin her alanında son derece yetkin eğitim kurumlarına sahip. Her birinde de Türkiye'nin, bölgesinin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından birisi." diye konuştu.

Ünüvar, akreditasyonun kurumsal itibar ve uluslararası standartlar açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Üniversitede kalite ve akreditasyon çalışmalarına önem verdiklerini anlatan Ünüvar, bu kapsamda akreditasyon ve kalite atağı başlattıklarını, akademik birimlerin bu sürece yönlendirildiğini ifade etti.

Akreditasyonun aynı zamanda disiplin anlamına geldiğini vurgulayan Ünüvar, "Akreditasyon demek disiplin demektir. Birçok okulumuzun birçok programı akredite. Tamamı akredite olan okullarımız ve tamamı akredite olmaya giden okullarımız var. Daha çok çalışmamız, daha çok gayret etmemiz lazım. Üniversitelerin eğitim, araştırma, topluma katkı, uluslararasılaşma noktasında da uluslararası standartlar bizim hedefimiz olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamalı Bilimler Fakültesinin elde ettiği uluslararası akreditasyon başarısından memnuniyet duyduğunu dile getiren Ünüvar, fakülteyi ve emeği geçenleri tebrik etti.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ise bölümün kuruluşundan bu yana geçen sürece değinerek, uluslararası akreditasyon çalışmalarının uzun yıllara dayandığını belirtti.

Akreditasyonların mezunlara uluslararası alanda önemli avantajlar sağladığına dikkati çeken Tanrıvermiş, programların uluslararası standartlara göre sürekli değerlendirildiğini, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirildiğini ve çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından RICS Avrupa Eğitim ve Akreditasyon Yöneticisi Anna Galiano tarafından Prof. Dr. Ünüvar'a akreditasyon belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

