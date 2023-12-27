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Ankara Vali Yardımcısı ve Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ankara Vali Yardımcısı ve Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Vali Yardımcısı Yılmaz, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı. Törene çeşitli okullardan öğrenciler ve Ankaralı seğmenler de katıldı.

Ankara Vali Yardımcısı ve Heyeti Anıtkabir\'i Ziyaret Etti
27.12.2023 - 11:32,
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Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyen Vali Yardımcısı Yılmaz, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Yılmaz ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Vali Yardımcısı Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk, bağımsızlık mücadelemizin ve milli egemenliğin kalbi olan Ankara'ya gelişinizin 104. yılında huzurunuzdayız. Milletimizin makus talihi, Dikmen sırtlarına adım attığınız gün değişmiş, önderliğinizde verilen bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlanarak zafere ulaşmıştır. Milli mücadelenin destansı bir mahsulü olan Türkiye Cumhuriyeti, varlık ve birliğini sonuna kadar muhafaza edecektir.

En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etme azmimiz şartlar ne olursa olsun azalmayacak, sekteye uğramayacaktır. Bu husustaki irade ve güç kaynağımız elbette büyük Türk milletidir. Bugün geldiğimiz noktada Başkentimiz Ankara, ülkemizin siyasi ve idari yönetim merkezi olmasının yanı sıra eğitim alanındaki hamleleri ve üniversiteleriyle, sağlık alanındaki gelişmeleriyle, yüksek teknoloji ve savunma sanayisindeki atılımlarıyla, kültürel ve turistik zenginlikleriyle, tarım ve hayvancılık potansiyeliyle dünyanın modern kentlerinden birisi haline gelmiştir

Zatıaliniz başta olmak üzere, silah arkadaşlarınızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Ankara'daki çeşitli okullardan öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı törene, Ankaralı seğmenler de yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Kaynak: AA
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