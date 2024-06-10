Ankara Valiliği, hasta köpeklerin Ankara'ya getirildiği iddiası üzerine önlem alıyor - Son Dakika
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Ankara Valiliği, hasta köpeklerin Ankara'ya getirildiği iddiası üzerine önlem alıyor

Ankara Valiliği, sosyal medyada dolaşan hasta köpeklerin Ankara'ya getirildiği iddialarını ihbar kabul ederek, kolluk kuvvetleri ve Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleriyle çalışma başlattığını duyurdu. Valilik, vatandaşların sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla mücadele etme kararlılığını vurguladı.

10.06.2024 00:45
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ANKARA Valiliği, hasta köpeklerin Ankara'ya getirildiği iddiası üzerine önlem almak için çalışma başlattı.

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hastalık taşıyan köpeklerin Ankara'ya getirildiğine dair iddiaları ihbar kabul ederek, kolluk kuvvetleri ve Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleri ile çalışma başlattığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara Valiliği, hasta köpeklerin Ankara'ya getirildiği iddiası üzerine önlem alıyor - Son Dakika

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