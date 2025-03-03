Ankara Valisi Şahin, Çubuk'ta şehit aileleri, gaziler, yetimler ve engellilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin, Çubuk'ta şehit aileleri, gaziler, yetimler ve engellilerle iftar yaptı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk ilçesinde şehit aileleri, gaziler, engelliler, öksüz ve yetimlerle iftar yaptı.

03.03.2025 01:16
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk ilçesinde şehit aileleri, gaziler, engelliler, öksüz ve yetimlerle iftar yaptı.

Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Bünyamin Çevik, şehit aileleri, gaziler, engelliler, öksüz ve yetimler katıldı.

Kaymakam Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş'ın davetlileri tek tek karşıladığı programda, ilçe müftülüğü vaizlerinden Bayram Mumcu Kur'an-ı Kerim okudu, daha sonra İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan tarafından dualar edildi.

Vali Şahin ve ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, engelliler, öksüz ve yetimlerle iftar yaptı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, ramazanın ülkeye ve İslam alemine huzur, sağlık ve hayır getirmesini diledi.

Devletin her zaman gaziler ve şehit yakınlarının yanında olduğunu vurgulayan Şahin, "Şehitlerimizin bize çok kıymetli emanetleri, sizler bu vatan için yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaptınız. Canınızdan can verdiniz. Yine gazilerimiz, bu vatan için gözlerini kırpmadan şehadete yürürken, şehadet nasip olmadıysa da gazilik nasip oldu. Dolayısıyla her birinize ayrı şükran duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sizlerin her zaman yanınızdayız." dedi.

Kaymakam Bakır ise "Ömrümüz, gücümüz yettiğince her zaman sizlerle beraber olduğumuzu Sayın Valimizin huzurunda bir kere daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Demirbaş ise "Bu mübarek günde, bu gönül sofrasında, iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan son derecede mutluyuz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın inşallah." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, iftar programının ardından Fatih Mahallesi'ndeki Ankara Kur'an Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin, Çubuk'ta şehit aileleri, gaziler, yetimler ve engellilerle iftar yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Valisi Şahin, Çubuk'ta şehit aileleri, gaziler, yetimler ve engellilerle iftar yaptı - Son Dakika
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