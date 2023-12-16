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Ankara Valisi Vasip Şahin, saldırıya uğrayan öğrenciyi ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara Valisi Vasip Şahin, saldırıya uğrayan öğrenciyi ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti. Şahin, Tunahan'ın her geçen gün iyileştiğini görmekten mutlu olduklarını belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, saldırıya uğrayan öğrenciyi ziyaret etti
16.12.2023 - 17:27,
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki Tunahan'ın her geçen gün iyileştiğini görmekten mutlu olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan Tunahan Yılmaz evladımızı hastanede ziyaret ettik. Her geçen gün iyileştiğini görmekten ziyadesiyle mutlu olduk. Allah kendisine, annesine ve babasına bir daha acı, sıkıntı, dert göstermesin. Bahtı açık olsun."

Kaynak: AA
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