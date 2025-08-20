Ankara ve Cakarta Arasında İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Ankara ve Cakarta Arasında İşbirliği Anlaşması

Ankara ve Cakarta Arasında İşbirliği Anlaşması
20.08.2025 12:03
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cakarta ile işbirliği için ön protokol imzaladı. İki kent projeler geliştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Endonezya'nın başkenti Cakarta Valiliği arasında dostluk ve işbirliği anlaşması için ön protokol imzalandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, belediye başkanlık makamında ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ve beraberindeki heyetin katılımıyla Cakarta İşbirliği Niyet Beyanı İmza Töreni yapıldı.

İki kentin dostluk ve işbirliğini içeren ön protokolün imza töreninde konuşan Mansur Yavaş, Karno'nun ziyaretiyle iki kent arasında ortak çalışma alanlarını tespit ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün imzaladığımız niyet beyanı ile de en kısa sürede bu ilişkileri derinleştirecek ve somut alanlarını tanımlayacak bir 'Kardeşlik, Dostluk ve İşbirliği Protokolü'nün hazırlıklarına başlıyoruz. Bu anlaşma ile inşallah iki başkent olarak birçok projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle belediyecilik alanında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimlerini birbirimiz ile paylaşacak, kültürel konularda yapacağımız işbirliği ile de halklarımızın birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına vesile olacağız."

Yavaş, ticaret ve sanayi odalarının öncülüğünde iş insanlarını bir araya getirecek faaliyetler düzenleyerek, her iki şehrin ekonomisine de katkı sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını da ifade etti.

Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno da iki kentin ilişkilerini pekiştirmekten büyük bir onur duyduğunu belirterek, "Bugün bu toplantımızın gündemi şehirlerarası doğrudan ilişkiler kurma, karşılıklı saygıyı güçlendirme ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Cakarta heyeti ve Yavaş, imza töreninin ardından ATO Congresium'da düzenlenen Cakarta-Ankara İş Formu'na katıldı.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Endonezya, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara ve Cakarta Arasında İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
SON DAKİKA: Ankara ve Cakarta Arasında İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
