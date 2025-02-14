Ankara ve Sakarya\'da 38,2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

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Ankara ve Sakarya'da 38,2 milyon lira değerinde kaçak makaron ve sigara ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Ankara'da yaklaşık 30 milyon Türk lirası değerinde kaçak makaron, Sakarya Karasu Gümrük Limanı'nda 8,2 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde 2 farklı araçta yapılan aramalarda, 154 koli içerisinde 8 milyon 438 bin kaçak makaron tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk lirası olan kaçak makaronlara el konuldu.

Karasu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gümrük Sahası'na gelen dorseyi teslim almak için gelen çekici, riskli olarak değerlendirildi. X-Ray taramasının ardından dorsede hassas burunlu köpek ile detaylı arama yapıldı. Rulolara gizlenmiş vaziyette yabancı bandrollü 113 bin paket sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 8,2 milyon lira olan kaçak sigaraya el konuldu.

Soruşturmalar, Ankara ve Karasu Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürüyor.

Haber: Gizem ÇORLU/ANKARA,