Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anaokulu törenle açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi bünyesinde kurulan anaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Üniversite çalışanlarının çocukları ile çevre mahallelerde yaşayan ailelerin yararlanabileceği anaokulunun açılış törenine AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, MHP Çubuk İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir, Yeni Parti Çubuk İlçe Başkanı Alaattin Cinalioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Rektör Köseoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında çalışan annelerin desteklenmesine önem verdiklerini belirtti.

Üniversite bünyesinde açılan anaokulunun çalışan aileler için önemli bir hizmet olduğunu dile getiren Köseoğlu, "Özellikle çalışan annelerimizin iş hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için böyle bir hizmet sunmamız gerekiyor. İnşallah bu bir başlangıç olur. Bu hizmeti geliştirerek diğer kampüslerimizde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ise erken çocukluk eğitiminin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bir çocuğun gülüşünün bir milletin geleceğini aydınlatacağını ifade eden Kılıç, güçlü bir geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edileceğini, bu temelin ilk adımının da erken çocukluk eğitimi olduğunu belirterek, anaokulunun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk tarafından dua edildi ve protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi.

Törenin ardından anaokulunu gezen protokol üyeleri, sınıflarda incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.