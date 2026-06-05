Çankaya'da tartışma cinayete dönüştü: 2 yaralı, 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi av tüfeğiyle ağır yaralayan zanlı intihar etti.

Yakupabdal Mahallesi'ndeki bir dükkanda Sancak K, ile Rıfat K. ve Zemzem K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sancak K, av tüfeğiyle Rıfat K. ve Zemzem K'ye ateş etti.

Daha sonra dükkanın dışına çıkan Sancak K, intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sancak K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda ağır yaralanan Rıfat K. ve Zemzem K, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.