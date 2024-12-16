Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti

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ANKARA'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Ankaralı Turgut' lakaplı şarkıcı Turgut Karataş (61), son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve bir süre önce entübe edilen Şarkıcı Turgut Karataş, dün sabah hayatını kaybetti. Karataş için Ortaköy Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Karataş'ın ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı. Turgut Karataş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlara ömür versin, ailesine sabır diliyorum" dedi.