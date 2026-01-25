Ankara'da Avukatlar Sorunlarını Konuştu - Son Dakika
Ankara'da Avukatlar Sorunlarını Konuştu

25.01.2026 21:09  Güncelleme: 09:48
Ankara’da faaliyetlerini sürdüren yüzlerce avukat, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen “Söz Sizde, Çözüm Birlikte” programında bir araya geldi. Yaklaşık 350 avukatın buluştuğu programda avukat Veysel Kırıcı, “Mesleğini yaptığı için yoksullaşan, emeğinin karşılığını alamayan, geleceğini planlayamayan bir avukat da tehlike altındadır. Bunu görmezden gelemeyiz” dedi.

Ankaralı yüzlerce avukat, 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde "Söz Sizde, Çözüm Birlikte" programında buluşarak, avukatların mesleğini yerine getirirken yaşadıkları ekonomik sorunları ve çözüm yollarını "Açık mikrofon çalıştayı"nda dile getirdi.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen programa yaklaşık 350 avukat katıldı. Programda, avukatların söz alarak sorunları ve çözüm yollarını dile getirmesinin yanı sıra interaktif ve anlık anketler de yapılarak veri paylaşımı gerçekleştirildi. Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu, Diyarbakır eski İl Emniyet Müdürü Şehit Gaffar Okkan ve mesleğini icra ederken hayatını kaybeden avukatların anılmasıyla başlayan program yaklaşık 2,5 saat sürdü. Programda elde edilen veriler ve çözüm önerileriyle bir sonuç bildirgesi hazırlanıp bunların meslek örgütleri, siyasi partiler ve kamuoyuyla paylaşılması kararı alındı.

"Önceden saygınlığımızla anılırdık, şimdi sorunlarımızla anılıyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Avukat Veysel Kırıcı, "Mesleğini yaptığı için yoksullaşan, emeğinin karşılığını alamayan, geleceğini planlayamayan bir avukat da tehlike altındadır. Bunu görmezden gelemeyiz. Biz bugün burada avukatın sadece fiziksel değil, ekonomik ve itibar olarak da tehlike altında olduğu bir süreçte çözümü konuşmak için toplandık" dedi.

Kırıcı, "Avukatlar olarak bizler önceden gerek hukuk camiasında gerekse halk nezdinde saygınlığımızla anılırdık, artık sorunlarımızla anılıyoruz. Eskiden bir ses çıkardığımızda sesimiz devletin en üst kademesine kadar duyulurdu. Bugün bazen birbirimizi dahi duyamıyoruz. Sorunlarla baş etmeye çalışan meslektaşlarım kendini yalnız hissediyor. Kısacası bizleri temsil etmesi gereken barolardan, takvimi olan, somut adımı olan, sahada karşılığı olan bir yol haritası göremiyoruz. Bu konuların birçoğunun çözümü siyasetin, yasama organının yetkisinde. Doğru. Ama bir gerçek var: Bizim gündemimizde olmayan konular, Baroların gündeminde olmayan konular, siyasetin gündemine hiç girmez" ifadelerini kullandı.

"Hamiliğe gerek yok, tek ışığımız Atatürk"

"Biz artık sadece sorunların konuşulmasını istemiyoruz. Biz artık çözümler de konuşulsun istiyoruz" diyen Kırıcı, şunları kaydetti:

"Bugün burada kürsünün konuştuğu, salonun dinlediği bir düzen olmayacak. Mikrofonu elimize alacağız, koltukların arasında oturacağız, birbirimizle konuşacağız, dertleşeceğiz ve çözüm yolları arayacağız. Herkesin söz hakkı olacak. Tüm bunları yaparken kimsenin gölgesine sığınmayacağız. Kişilere, kurumlara hamilik vermeyeceğiz. Bizim yolumuzu aydınlatmaya yetecek tek bir ışık var. O ışığın adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun izinde, onun fikirlerinin ışığında yürüyeceğiz."

Kaynak: ANKA

