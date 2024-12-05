Ankaray Seferleri Geçici Olarak Durduruldu

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(ANKARA) - EGO Genel Müdürlüğü, hatta izinsiz giriş nedeniyle Ankaray İşletmesi'nde seferlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Aralık 2024 saat 08.45'te hatta izinsiz giriş nedeniyle Ankaray İşletmesi'nde seferler geçici olarak durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın mağdudyet yaşaması adına ulaşım otobüsleriyle gerçekleştirilir.Sorunun en kısa sürede seferlerimize yeniden başlaması için devam etmektedir" denildi.