Anne, 3 Günlük Hapis Cezasının Ardından Kızına Kavuştu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kızı 7 yaşındaki S.D.A.'yı, 4 yıldır boşanma davası süren eşi B.C.A. ile görüşeceği yere 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle verilen 3 günlük 'zorlama hapis' cezasını tamamlayan Nazlı Zeynep A. (48), cezaevinden çıktı. Nazlı Zeynep A., kapıda kendisini karşılayan kızına sarılıp hasret giderdi.

Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken, mahkeme çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya, sonra da baba B.C.A.'ya verdi. Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, son olarak 6 Şubat'ta S.D.A.'nın geçici velayetini annesine verirken, baba B.C.A.'nın ayda 2 kez kızını sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebileceği yönünde hüküm kuruldu. Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen görüşme yerine kızını götürdü. Ancak B.C.A.'nın, kızının görüş saatinde getirilmediği yönünde tutanak tutturup, hakkında şikayette bulunduğunu öğrendi.

Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce çocuğu istenilen yer ve tarihte hazır etmesi için usulüne uygun bildirimde bulunulmasına rağmen buna uymadığı gerekçesiyle Nazlı Zeynep A.'ya 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine karar verdi. Nazlı Zeynep A., görüş günlerinde normalde 09.00'da kızını teslim ettiğini, o gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden arayan görevlinin görüş saatini 10.00 olarak bildirdiğini ileri sürerek, avukatı Meltem Banko aracılığıyla karara itiraz etti. Ancak Fethiye 2'nci Aile Mahkemesi, Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'nin kararının yerinde olduğuna hükmederek, itirazın reddine kesin olarak karar verdi.

KIZIYLA HASRET GİDERDİ

Mahkemenin kararı üzerine Nazlı Zeynep A., 3 günlük hapis cezasını çekmek üzere jandarma tarafından cezaevine götürüldü. Kızını avukatına teslim ederek cezaevine giden Nazlı Zeynep A., cezasını tamamladı. Nazlı Zeynep A., 3 günlük hapis cezasının ardından cezaevinden çıkıp, evine koştu. Anne ve kızı, bahçe kapısı girişinde sarılıp, hasret giderdi.

Nazlı Zeynep A., "Kızımın benden hiç ayrılmaması gerektiği bir dönemde, en kaygılı olduğu dönmede kızımdan ayrı kalmak zorunda kaldım. İçeride korkunç 3 gün geçirdim. Uykusuz, endişeli, korku dolu ve çıktığım zaman ne olacağını bilememek. Çünkü bu söz konusu zorlama hapsi bir çeşit ceza niteliğine döndürülmüş durumda. Çocuğumun akıbetiyle ilgili endişe yaşadım. Çocuğum da aynı korkuyu, endişeyi yaşadı. Gerçekten çocuğunu seven bir baba orada zaten gelip beklerdi. Aynı zamanda çocuğunu gerçekten seven bir baba çocuğun ne düşündüğü ne hissettiğini algılar, kendisini görmek istemesini sağlayacak gerekli görevleri ve sevgiyi, emeği yerine getirirdi. Biz bunların olmadığı bir süreçte inanılmaz bir şey yaşadık" diye konuştu.