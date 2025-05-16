Anne Antrenörler Şampiyonları Yetiştiriyor - Son Dakika
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Anne Antrenörler Şampiyonları Yetiştiriyor

Diyarbakır'da kadın antrenörler, çocukları ve gençleri atletizmde başarıya hazırlıyor.

16.05.2025 11:57
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Diyarbakır'da kadın antrenörler, yetenekli çocukları ve gençleri atletizm şampiyonalarına hazırladıkları yeşil sahada zaman zaman çocuklarının bakımıyla da ilgileniyor.

Öğretmenleri tarafından yetenekleri keşfedilerek spora kazandırılan eski milli sporcular Semra Çetin (36) ve Fatma Batiorhan (37) ile Aslı Tunç (41), bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası atletizm müsabakalarında elde ettikleri başarılarla çok sayıda madalyanın sahibi oldu.

Sportif yaşamlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör olarak sürdüren Çetin, Batiorhan ve Tunç, anne olduktan sonra da çalışmaya devam etti.

Anne antrenörler merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Atletizm Sahası'nda atletizmde geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için teknik, taktik, kondisyon ağırlıklı çalışma yürütüyor.

Antrenörler kimi zaman anne sütüne ve ilgisine ihtiyaç duyan bebeklerini ve küçük yaştaki çocuklarını da yeşil sahaya beraberlerinde götürüyor.

"Büyük oğlum sahada büyüdü"

8 yaşında ve 7 aylık iki erkek çocuk annesi Semra Çetin, AA muhabirine, ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini keşfetmesiyle bu sporla tanıştığını söyledi.

Aldığı eğitimlerle kendisini geliştirerek milli takıma seçildiğini belirten Çetin, 2016 yılında da anne olduğunu anlattı.

Çetin, bir süre spora ara verdikten sonra 2019 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde atletizm antrenörü olarak göreve başladığını ifade ederek, "Sporun insan üzerinde çok büyük etkisi var. Türkiye'de sporcu ve antrenör olarak ayak basmadığım memleket yok, yurt dışına da defalarca gittim. Bütün şampiyonalara katıldım." dedi.

"Büyük oğlum sahada büyüdü diyebilirim." ifadesini kullanan Çetin, çocuğunun bakımında arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini kaydetti.

Çetin, şunları kaydetti:

"Burada bir odamız vardı. Yemeğini yedirip, sahaya inip çocuklarla ilgileniyordum. Uyku saati geldiğinde yatırıyordum ve tekrar sahaya dönüyordum. Hem sporcularımızın hem diğer antrenör arkadaşların desteği de oldu. Annelik gerçekten çok zor. İki çocuğum var, birini sabah okula bırakıyorum, öğleden sonra antrenmanlarımız başlıyor. Sahaya küçük çocuğumla geliyorum, onu yürütece koyuyorum. O sahada dolaşırken ben de çalışmalarımı yürütüyorum. Kendim gibi yetenekli sporcuları bulmaya, keşfetmeye çalışıyorum. Onlar bir yerlerde saklı ve onları parlatmamız gerekiyor."

"Çocuğum 2 aylıktı, antrenmanlara başladım"

14 aylık kız çocuğu bulunan Fatma Batiorhan da ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini keşfetmesiyle atletizme yönlendirildiğini, 13 yıl milli takım sporcusu olarak müsabakalara katıldığını dile getirdi.

Türkiye, dünya ve Balkan şampiyonalarında birçok başarı elde ettiğini anlatan Batiorhan, 2019'da atletizm antrenörlüğüne başladığını belirtti.

Batiorhan, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için çaba gösterdiğini ifade ederek, "Belki bir çocuğun hayatına dokunuruz diye antrenörlüğe başladım. Çocuğum 2 aylıktı, antrenmana başladım. Çocuğu buraya getirip bırakıyorum, sağ olsunlar personel, antrenör arkadaşlar, sporcularımız hepsi bakıyor, yardımcı oluyorlar. Ben de elimden geleni yapıyorum. Annelik engel değil ama yorucu. Her yorgunluğun sonunda güzel başarılarımız, güzel çocuklarımız var." diye konuştu.

"Çocuklarım bu sahanın tozunu yutarak büyüdü"

7 yaşında kız, 14 yaşında erkek çocuğu olan Aslı Tunç ise 2012'den bu yana sporcu yetiştirdiğini, çocuklarını da atletizm sahasında büyüttüğünü söyledi.

"Çocuklarım büyüdü ama bu sahanın tozunu yutarak büyüdü." diyen Tunç, anne antrenörler için bir zorluğun da il dışı müsabakalara gitmek olduğundan bahsetti.

Tunç, şöyle konuştu:

"Çocuklarım küçükken anne sütü verdiğim için iki sene onları da il dışına götürmek zorunda kaldım. 2 yaşından sonra babasına, anneannesine bıraktığımda da hep ağlayarak ayrılıyordum. Çünkü 3-4 gün çocuğundan ayrı kalıyorsun. Çok şükür arkadaşlarımız çok destek oldular. Şimdi ben de onlara destek oluyorum. Zaten sporcuların hepsi bizim çocuklarımız. Hedefimiz, onları bağrımıza basıp verimli antrenmanlarla onların başarısını görmek. Onların her madalyası bizim için mutluluk. Hedefimiz, milli takıma sporcu yetiştirmek. Hem anneliği hem antrenörlüğü bir arada sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Semra Çetin, Aslı Tunç, Atletizm, Güncel, Kadın, Çocuk, Spor, Son Dakika

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