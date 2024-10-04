Anne Sütü ve Normal Doğum Teşviki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anne Sütü ve Normal Doğum Teşviki

Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, mama yerine anne sütüne vurgu yaparak normal doğumun önemini vurguladı.

04.10.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, "Doktor reçetesi dışında mamayla beslenmenin doğru olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Klinik Sorumlusu da olan Kadıoğlu, AA muhabirine, "1-7 Ekim Emzirme Haftası" dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Doktorlar, akademisyenler, anneler, anne adayları ve sağlık personeli ile bebeğe temas edecek herkesin katılımıyla hastanede sempozyum düzenleyip etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Kadıoğlu, "1-7 Ekim Emzirme Haftası aynı zamanda Bakanlık tarafından 'Normal Doğum Haftası' olarak da belirlendi. Artık dünyada her şey sunileşmeye başladı, bu suniliğe 'dur' demenin zamanı geldi. Normal doğumu teşvik edip artık sezaryeni istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu, anne sütüne teşvik için ticari alanların da hassas davranması gerektiğini belirterek, bu konuda toplumun üzerine düşeni yapmasını istedi.

"Anne sütü altın değerinde"

Hastanede mama, formula besinler, biberon ve emzik kullanmadıklarını ifade eden Kadıoğlu, "Hastanedeki ticari alanlarda mama, biberon ve emzik satışı yasak. Doktor reçetesi dışında mamayla beslenmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü altın değerindeki anne sütü, çocuğun ilerideki yaşamını etkiliyor, ruh sağlığından okul başarısına kadar çok önemli." dedi.

Annelere tıbbi zorunluluk yoksa normal doğumu tavsiye eden Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Normal doğuma ve anne sütüne teşvik etmek açısından mamalardan, biberondan ve emziklerden doktor izni olmadan uzak durmakta fayda var, satışlarının da reçeteyle yapılmasını istiyoruz. Mama ve emziklerle ilgili çok kontrolsüz satışlar var. Bebek, biberonla verildiğinde mamanın tadına ve hızlı beslenmeye hemen alışıyor, anne sütünden de o oranda hızlıca uzaklaşıyor. Yani annesini emmek istemiyor. Bizim yenidoğan yoğun bakım ünitemizde bile biberon yok, kaşıkla besliyoruz."

"Mamada çok mineral var" algısı yanlış

Kadıoğlu, "Mama verelim biraz daha büyüsün.", "Mamada çok vitamin, mineral var." gibi topluma yanlış yönlendirmeler yapıldığına işaret ederek, "Anne sütü, barındırdığı immünglobulinleri, antikorları, vitamin ve mineralleriyle, yani 50 çeşit vitamin, mineral ve koruyucu madde sayılabiliyor ve bunlar gerçekten bebeğin büyümesine, gelişimine, ruh sağlığına son derece etkili. Zaten bebeği doğar doğmaz anneyle bağ kurması için kucağına veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sezaryen oranlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Kadıoğlu, en çok doğum korkusu ve estetik kaygısı nedeniyle sezaryenin tercih edildiğini dile getirdi.

Doğu Anadolu'ya hitap eden hastanelerinde, sezaryen oranının yüzde 15-18 olduğunu, doğum öncesi, gebelik ve emzirmeye kadar her türlü eğitim ve danışmanlık desteği verildiğini anlatan Kadıoğlu, hastanede uzaktan gelen anne adaylarına gebe misafirhanesi ve anne oteliyle hizmet sunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Normal Doğum, Anne Sütü, Kadıoğlu, erzurum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne Sütü ve Normal Doğum Teşviki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:15 Fernas madencilikte neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas madencilikte neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
18:20 Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona’ya geri dönüyor Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona'ya geri dönüyor
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:43 FIBA Kadınlar Süper Kupa’da şampiyon Fenerbahçe Opet FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:18 Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
17:04 Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 12:36:16. #1.12#
SON DAKİKA: Anne Sütü ve Normal Doğum Teşviki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement