Anne ve babasının izinden gitti, doktor oldu

BURSA - Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde 20 yıldır beyin cerrahi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Mehmet Oğuz Selçuk ile Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak görev hayatına başlayan kızı Dr. Çağla Selçuk birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Babasının izinden giderek hekim olan Dr. Çağla Selçuk, Çekirge Devlet Hastanesi'ne atanmasının ardından babası ile hastalara şifa dağıtmaya başladı.

Kızıyla aynı hastanede görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Op. Dr. Selçuk, "Hem dalım itibariyle hem de hastanenin merkezde olması dolayısıyla yoğun bir hastanede çalışıyorum. Her günümüz ameliyat, poliklinikler, servis hastaları, yoğun bakımla geçmekte. Bu yoğunluğumuzun sırasında kızımın da Tıp Fakültesi'ni kazanıp bitirmesi ve aynı zamanda benim çalıştığım hastanede çalışıyor olması nedeniyle gururluyum" diye konuştu.

20 yıldır Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahi alanında görev yaptığını belirten Baba Selçuk, 'Kızım acil hekimi olarak çalışmakta. Annesi de hekimdi ve o da 26 yıllık çalışma sonrasında emekli oldu. Kızımız hem bizi gururlandırdı hem de kendi istediği branşı ve mesleği seçmiş oldu. Umarım onun da meslek hayatı benim gibi, annesi gibi veya birçok örnek aldığı doktor abileri, ablaları gibi başarıyla ve ülkesine, vatandaşına hizmetle geçer. O da bu meslekten aynı annesi ve babası gibi mutlu olarak emeklilik yaşına kadar çalışır" ifadelerini kullandı.

"Babam da Ben de Mutluyuz"

Babasıyla aynı hastaneye atandığı için şanslı olduğunu vurgulayan Dr. Çağla Selçuk ise, 'Yaklaşık 3 ay önce Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 112. Dönem kurasına girip Çekirge Devlet Hastanesi'ne atamam yapıldı. Şanslıyım ki babamın görev yaptığı hastaneye atamam oldu. Birlikte çalışmak benim için çok güzel oluyor. Babam beyin cerrahisi uzmanı, bölümlerimiz çok farklı olmasına rağmen beraber çalışma fırsatımız oluyor. Acilde bazen hasta danışıyorum. Bana mesleki açıdan faydası ve katkısı oluyor. Burada olduğum için babam da çok mutlu ben de çok mutluyum. Onun dışında sadece mecburi hizmette değil Tıp Fakültesi'ni okurken de çok faydası dokundu bana. 6 yıl boyunca gerekirse derslerim hakkında, gerekirse hastalar hakkında danıştım. Bazen acilden çağırıyorum beraber çalışıp aynı hastaya bakıyoruz' dedi.

Tıp Fakültesini seçmede küçük yaşlardan beri anne ve babasının doktor olmasının etkisi olduğunu ifade eden Selçuk, "Onlar doktor olmam için çok ısrar etmedi ben çok isteyerek seçtim. Babam cerrah olarak çalıştığı için yoğunluğu ve sorumluluğu benden fazla. İleriki zamanda umarım onun gibi olurum" sözlerini ekledi.