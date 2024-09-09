Anne ve Çocuk Tekneden Düştü, Kurtarıldılar - Son Dakika
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Anne ve Çocuk Tekneden Düştü, Kurtarıldılar

Anne ve Çocuk Tekneden Düştü, Kurtarıldılar

İstanbul Fatih'te bir anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu kıyıya yanaşan tur teknesinden denize düştü. Baba ve teknenin kaptanı tarafından kurtarılan anne ve çocuk, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

09.09.2024 12:56
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, FATİH'te anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu kıyıya yanaşan tur teknesinden denize düştü. O anları gören baba ve teknenin kaptanı denize atladı. Teknedekilerin de yardımıyla anne ve çocuk kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Eminönü iskelesinde meydana geldi. Sarıçayır ailesi tur teknesiyle gezintiye çıktı. Gezintinin ardından tekne kaptanı kıyıya yanaştığı sırada anne Resime Sarıçayır ile kucağında bulunan 2 buçuk yaşındaki kızı E.Ç. tekneden düştü. Eşi ve çocuğunun tekneden düştüğünü gören babanın yanı sıra tekne kaptanı da denize atladı. Baba ile kaptan anne ve çocuğu denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve çocuğu hastaneye kaldırırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tekne kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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