Anne ve çocukların Palandöken'de kızak keyfi
ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde anneler, çocuklarıyla kızakla kayıp keyifli ve unutulmaz anları birlikte yaşadı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken Belediyesi ve AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Palandöken Kayak Merkezi Geleneksel Kızak Pisti'nde düzenlenen "Nene Hatunlar Palandöken'de, Anne Çocuk Kızak Şenliği"ne ilgi ve katılım oldukça fazla oldu. Kızaklarını alıp etkinlik alanına gelen anne ve çocuklar gönüllerince eğlendi, karlı pistte yuvarlandı ve güzel hatıralar biriktirdi. Adı Anne Çocuk Kızak Şenliği" olsa da bazı babalarında pist kenarında daha fazla sabretmedikleri ve kızakları alıp kaydıkları görüldü.
Anneler ve çocukları, sucuk ekmek ikramının ardından kızaklarla kayıp doyasıya eğlendi. Burada çocuklar yüz boyama etkinliğine katıldı, palyaço eşliğinde şarkılar söyledi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kızak pisti ve mesire bölgesinin önceden otellerin hafriyat ve çöplerinin döküldüğü bir alan olduğunu, belediye olarak 2 yıl önce burayı tesis haline getirdiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleri öncülüğünde güzel şeyler yapıyoruz. Bu dönem bu işleri artırarak devam ettireceğiz. Palandöken Vadi de bitmiş durumda, inşallah yazın sizleri oraya bekliyoruz. Yaz, kış açık bu tesislerden istifade etmenizi bekliyoruz." dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de tesislerin kurulduğu alanın önceden çöplük olduğunu hatırlatarak, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'ni dünyaya tanıttı. Palandöken Belediye Başkanı Sunar da bu atıl yeri siz hanımefendiler hafta sonlarını rahat şekilde geçiresiniz diye sosyal tesise dönüştürdü." ifadelerini kullandı. AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir ise şimdiye kadar Palandöken Kayak Merkezi'ne hiç çıkmamış, kızak kaymamış ve gondola binmemiş vatandaşları şenliğe getirdiklerini ifade etti.
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