Anne ve Eşini Öldüren Sanığa Ağır Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anne ve Eşini Öldüren Sanığa Ağır Cezalar

Adana'da N.K., annesi ve eşini öldürmekten 2 kez müebbet ve 1 yıl hapis cezası aldı.

15.11.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla annesini ve eşini öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık N.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 26 Kasım 2023'te evde çıkan tartışmada annesi Fahriye ve eşi Halime Kaya'yı tabancayla ateş ederek öldüren N.K'nin, ilgili maddelerden cezalandırılması yönünde görüş sundu.

N.K. ise savunmasında, "Bu konuda söyleyecek sözüm yok. Konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve eşi kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yeşiloba Mahallesi'nde annesini ve eşini öldürüp kaçan N.K, polis ekiplerince Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parkta yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Seyhan, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne ve Eşini Öldüren Sanığa Ağır Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:24:33. #1.13#
SON DAKİKA: Anne ve Eşini Öldüren Sanığa Ağır Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.