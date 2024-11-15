Anne ve Eşini Öldüren Sanığa Ağır Cezalar

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla annesini ve eşini öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık N.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 26 Kasım 2023'te evde çıkan tartışmada annesi Fahriye ve eşi Halime Kaya'yı tabancayla ateş ederek öldüren N.K'nin, ilgili maddelerden cezalandırılması yönünde görüş sundu.

N.K. ise savunmasında, "Bu konuda söyleyecek sözüm yok. Konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve eşi kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yeşiloba Mahallesi'nde annesini ve eşini öldürüp kaçan N.K, polis ekiplerince Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parkta yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.