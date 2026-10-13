Anne ve kızının davası 14 Ekim'de görülecek, EMEP'li Karaca adliyede olacak - Son Dakika
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Anne ve kızının davası 14 Ekim'de görülecek, EMEP'li Karaca adliyede olacak

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Anne ve kızının davası 14 Ekim\'de görülecek, EMEP\'li Karaca adliyede olacak
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EMEP'li Karaca, anne ve kızının ölümüne ilişkin davanın 14 Ekim'de İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüleceğini belirterek duruşmada yer alacaklarını söyledi. Karaca, davanın kadınlara ve halka emanet olduğunu, failler cezayı alana kadar susmayacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra'nın ölümüne ilişkin duruşmanın İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüleceğini hatırlatarak "Adalet yerini bulana, failler hak ettikleri cezayı alana kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız. Artık bu dava kadınlara, halka emanettir" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra'nın ölümüne ilişkin 14 Ekim'de İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülecek duruşması öncesi bir açıklama yaptı. Karaca, "Fatmanur ve Hifa'nın ölümü münferit değil! Tarikat ve cemaat karanlığının, kadınları ve çocukları kul köle kılmak isteyen düzenin sonucudur" ifadelerini kullandı.

Fatmanur Çelik'in çocuk yaşta maruz bırakıldığı ve yıllarca sürdüğünü belirttiği istismardan kızı Hifa İkra'yı kurtarmak istediğini, Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi olan failin ceza alması için adalet mücadelesi yürüttüğünü aktaran Karaca, Çelik'in yeni bir hayat kurmaya çalıştığını vurguladı.

Karaca, adalet arayışı sırasında Çelik'in yetkililer ve sosyal hizmet mekanizmaları tarafından psikolojik takibe alındığını, çocuğunun elinden alınacağı ve "akıl sağlığı yerinde değil" tespitiyle vesayet altına sokulacağı korkusuyla baskı altında bırakıldığını savundu. Karaca, "Eğer fail bir tarikat lideriyse devlet bütün mekanizmalarıyla mücadele eden bir kadını yalnız bırakır" dedi.

Fatmanur Çelik'in "Başıma bir şey gelirse 'intihar' demeyin!" sözlerini hatırlatan Karaca, bu haykırışın kadınların ve çocukların nasıl yalnız bırakıldığının, faillerin ise tarikat ve vakıf yapılanmalarının sağladığı korumayla nasıl güçlendirildiğinin acı bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kadın cinayetlerinin "şüpheli ölüm" ya da "intihar" denilerek kapatılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Karaca, faillerin cezasızlıkla cesaretlendirilmesine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

"UNUTMAYIN, UNUTTURMAYIN"

Fatmanur Çelik'in isyanı ve Hifa İkra'nın yarım kalan geleceği için 14 Ekim Çarşamba günü İstanbul Anadolu Adliyesi'nde olacaklarını belirten Karaca, geçen duruşmada baroların ve kadın örgütlerinin davaya katılma taleplerinin reddedildiğini hatırlatarak, kadınlar ve adalet arayanlar adına duruşmada yer alacaklarını belirtti. Karaca, "Adalet yerini bulana, failler hak ettikleri cezayı alana kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız! Artık bu dava kadınlara, halka emanettir. Fatmanur ve Hifa'yı unutmayın, unutturmayın" dedi.

Kaynak: ANKA
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