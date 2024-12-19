Anne ve Kızının Ölümüne Sebep Olan Sürücü Yargılanıyor

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anne ve kızının öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, iki kez "olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanık E.D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Kazada hayatını kaybeden Safiye ve kızı Refiye Erden'in yakınları ile taraf avukatı duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme sanık avukatına mazeret bildirmesi nedeniyle daha sonra savunma yapması için süre verdi.

Safiye Erden'in kızı Leyla Erden, sanığın en ağır şekilde ceza almasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu yargılanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda 21 Temmuz 2023'te E.D. yönetimindeki 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobille çarpışmış, kazada araçta yolcu olarak bulunan Safiye Erden olay yerinde, sürücü Refiye Erden hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan E.D. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.