Anne ve oğul aynı okulda sınava girdi - Son Dakika
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Anne ve oğul aynı okulda sınava girdi

Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT'de bir anne ve oğlu aynı okulda sınava girdi. Anne el sanatları öğreticisi olmak için, oğlu ise veteriner olmak için sınava girdi. Aile, sınavı kazanmaları durumunda ne yapacaklarını düşünüyor. Sınavı geçen anne ve oğul, aynı sınıfta sınava girdiklerini belirtti.

09.06.2024 14:29
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Anne oğul aynı okulda sınava girdi

TOKAT - Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde adaylar, istediği üniversitelere yerleşebilmek için ter dökmeye başladı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınava alınmazken,bir anne ve oğlu aynı okulda sınava girdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT Tokat'ta da saat 10.15'te başladı. 180 dakika süren sınav için öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi.Bir anne ve oğlu Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda sınava girdi. Çocuk veteriner olmak için sınava girerken el sanatları öğreticisi anne Pınar Polat ise mesleğini ilerletmek için sınava girdi.

Eşi ve oğlunu sınava götüren Ümit Polat, "Biraz duygulandım ve heyecanlandım. Eşim sürekli oğlum ben de seninle sınava girebilirim diyordu. Sınava aynı okulda girdiler. Çok heyecanlıydı. Eşim ve oğlum sınavı kazanırsa ne yapacağım ben de bilmiyorum orasını eşim düşünür" dedi.

3 çocuk annesi Pınar Polat(40), "Liseyi bitirdim. Çoktandır sınava girmek istiyordum. Çocuğumla birlikte aynı merkezde ve zamanda sınava girmek güzel bir duygu. İlla ki heyecanlanıyor insan. Çocuk gelişimini istiyorum. Kendim el sanatları usta öğreticisiyim. Biraz daha ilerlemeyi düşünüyorum" diye konuştu.

17 yaşındaki Salih Polat ise "Sorular biraz zordu ama güzel geçti. Nasıl denk geldi bilmiyorum ama üniversite sınavına aynı sınıfta girdik" dedi.

Kaynak: İHA

Salih Polat, Türkiye, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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