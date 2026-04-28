Anneler Günü Hediyeleri İçin Hepsiburada Araştırması: Ortalama Bütçe 4.700 TL
Anneler Günü Hediyeleri İçin Hepsiburada Araştırması: Ortalama Bütçe 4.700 TL

28.04.2026 10:59
Hepsiburada ve FutureBright iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, her 10 kişiden 9'u annesine hediye alacak. Ortalama bütçe 4.700 TL olurken, en çok tercih edilen kategori giyim.

E-ticaretin en hareketli dönemlerinden Anneler Günü öncesinde Hepsiburada, Türkiye'nin hediye alışkanlıklarını inceledi. Araştırmaya göre her 10 kişiden 9'u annesine, her 4 kişiden 1'i kayınvalidesine, her 10 erkekten 6'sı eşi için alışveriş yapacak. Bu yıl Anneler Günü için ayrılan ortalama bütçe 4.700 TL'ye ulaştı.

Kullanıcıların yüzde 73'ü hediye alışverişi için son haftayı bekliyor. Her 10 kişiden 7'si hediyeye karar verdiğini belirtirken, yarısından fazlası henüz satın alma adımını atmadı. Hediye seçiminde giyim ilk sırada, onu ayakkabı-çanta, çiçek-çikolata ve takı-aksesuar izliyor. Elektrikli mutfak aletlerinde Türk kahvesi makinesi lider, çay makinesi ikinci sırada.

Hepsiburada, 'Anneler Günü'ne Özel Hediye Rehberi' ile hediye seçimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Stil sahibi anneler için moda ürünleri, hayatı pratikleştiren hediyeler için robot süpürge, airfryer ve kahve makinesi gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programı kapsamında desteklenen markalar da rehberde yer alıyor.

Advertisement
