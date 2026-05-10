Anneler Günü Mesajı: Fedakar Annelerin Onuru

10.05.2026 11:54
Mahmut Arslan, Anneler Günü'nde annelerin önemine ve mazlum annelerin mücadelesine vurgu yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sevgisi, merhameti, fedakarlığı ve emeğiyle hayatımıza anlam katan annelerimizin, kahraman Mehmetçiğimizin fedakar annelerinin, Gazze ve Filistin başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı onurlu bir duruş sergileyen annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toplumun temelini ailenin, ailenin temelini ise annelerin oluşturduğunu belirtti.

Sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla gelecek nesilleri yetiştiren annelerin, toplumun en güçlü yapı taşları olduğunu vurgulayan Arslan, annelere hayat boyunca sevgi, saygı ve hürmet göstermenin, onların emek ve fedakarlıklarına layık olmanın en önemli sorumluluklar arasında yer aldığını bildirdi.

Bugün ne yazık ki dünyanın birçok bölgesinde annelerin savaşların, yoksulluğun, adaletsizliğin ve şiddetin gölgesinde yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Arslan, "Özellikle Gazze'de ve Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı, annelerin ve çocukların hayatlarını derinden etkilemektedir. Her gün bombaların gölgesinde yaşamaya çalışan annelerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Çocuklarının geleceği için direnen, umutlarını ve onurlarını korumaya çalışan Filistinli annelerin mücadelesini saygıyla selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in sergilediği vicdanlı ve onurlu duruşun da ayrı bir anlam taşıdığına değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bir anne olan Zengin'in, mazlum halklarla gösterdiği dayanışma ve cesaretin, anneliğin merhametini, adalet duygusunu ve insanlık sorumluluğunu yansıttığına inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Filistin'de, Gazze'de yaşanan katliamların son bulmasını, kalıcı ateşkesin sağlanmasını ve çocukların korku değil umutla büyüyeceği bir dünyanın inşa edilmesini istiyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kadınların çalışma hayatında daha güçlü şekilde yer alabilmesi, annelerin hamilelik ve doğum sonrası süreçlerde iş güvencesinin korunması, bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Engelli çocukları veya bakım ihtiyacı bulunan yakınları olan çalışan annelerin hayatlarını kolaylaştıracak sosyal politikaların geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ebeveyn izni uygulamalarının geliştirilmesi ve aile destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Sevgisi, merhameti, fedakarlığı ve emeğiyle hayatımıza anlam katan annelerimizin, kahraman Mehmetçiğimizin fedakar annelerinin, Gazze ve Filistin başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı onurlu bir duruş sergileyen annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: AA

İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
