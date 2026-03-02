Antakya'da 11 Hırsız Tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Şubat'ta 10 farklı hırsızlık ve yaralama olayına karıştıkları gerekçesiyle 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
