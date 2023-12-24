Antakya\'da Atölye Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde büro malzemeleri üreten bir atölyede saat 11.30 sıralarında çıkan yangına, 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Ekipler, yangını 3 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı. Atölye kullanılamaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.