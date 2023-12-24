Antakya\'da Atölye Yangını Kontrol Altına Alındı

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Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin•
KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde büro malzemeleri üreten bir atölyede saat 11.30 sıralarında çıkan yangına, 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Ekipler, yangını 3 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı. Atölye kullanılamaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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