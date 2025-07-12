Hatay'da Antakya Belediyesince çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Gülderen TOKİ Konutları'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar animasyon gösterileri, balon şovları ve müzik eşliğinde eğlendi.
Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda katılımcılara patlamış mısır ikram edildi.
Etkinlik, çocukların palyaçolarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Çocuklara Eğlenceli Etkinlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?