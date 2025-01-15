Antakya'da Ev Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antakya'da Ev Hırsızları Tutuklandı

Antakya\'da Ev Hırsızları Tutuklandı

Hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi, 573 bin lira ve 9 bin dolar ile tutuklandı.

15.01.2025 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta Akasya Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, eve giren zanlıların İ.E. ve M.E.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 573 bin 400 lira ile 9 bin 200 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Polis suçluları ve paraları getirdi"

Ev sahibi Suriyeli Ahmet Sahran (57), gazetecilere, 11 Ocak'ta oğlunun düğününü yaptıkları sırada hırsızlığın gerçekleştiğini söyledi.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu anlatan Sahran, "Hırsızlar maalesef 2 Suriyeli çıktı, içlerinden biri de düğünümüze davetli olan tanıdık kişiydi. Ben onu düğüne davet ettiğim zaman hırsızlığı organize etmiş." dedi.

Sahran, olaya karışan kişilere her zaman iyiliğinin dokunduğunu belirtti.

Polis ekiplerine teşekkür eden Sahran, şunları kaydetti:

"Hırsızlardan şikayetçi olduk, polis ekipleri bizlere çok iyi muamelede bulundu ve hırsızları da yakaladılar. Polis, kanıtlarıyla beraber suçluları ve paraları getirdi. Suçlular da suçunu itiraf etti."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Antakya, Ekonomi, Güncel, hatay, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da Ev Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:37:27. #1.12#
SON DAKİKA: Antakya'da Ev Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.