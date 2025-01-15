Antakya\'da Ev Hırsızları Tutuklandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta Akasya Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, eve giren zanlıların İ.E. ve M.E.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 573 bin 400 lira ile 9 bin 200 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Polis suçluları ve paraları getirdi"

Ev sahibi Suriyeli Ahmet Sahran (57), gazetecilere, 11 Ocak'ta oğlunun düğününü yaptıkları sırada hırsızlığın gerçekleştiğini söyledi.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu anlatan Sahran, "Hırsızlar maalesef 2 Suriyeli çıktı, içlerinden biri de düğünümüze davetli olan tanıdık kişiydi. Ben onu düğüne davet ettiğim zaman hırsızlığı organize etmiş." dedi.

Sahran, olaya karışan kişilere her zaman iyiliğinin dokunduğunu belirtti.

Polis ekiplerine teşekkür eden Sahran, şunları kaydetti:

"Hırsızlardan şikayetçi olduk, polis ekipleri bizlere çok iyi muamelede bulundu ve hırsızları da yakaladılar. Polis, kanıtlarıyla beraber suçluları ve paraları getirdi. Suçlular da suçunu itiraf etti."