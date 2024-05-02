Antakya'da Heimlich Manevrasıyla Boğazına Kaçan Madeni Para Kurtarıldı - Son Dakika
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Antakya'da Heimlich Manevrasıyla Boğazına Kaçan Madeni Para Kurtarıldı

Antakya\'da Heimlich Manevrasıyla Boğazına Kaçan Madeni Para Kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuğun boğazına madeni para kaçtı. Çocuğun amcası, ehliyet kursunda öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayarak çocuğu kurtardı. Olay, evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

02.05.2024 18:13
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boğazına madeni para kaçan çocuk, amcası tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Narlıca Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde 3 yaşındaki Ömer Arslan'ın nefes alamadığını fark eden amca Adnan Arslan (23), ehliyet kursundan aldığı eğitim sayesinde Heimlich manevrası uyguladı.

Amcanın yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan yeğen, rahat nefes almaya başladı.

Amca Adnan Arslan, AA muhabirine, öğrendiği Heimlich manevrası sayesinde yeğenini kurtardığını söyledi.

Yaşadığı anları hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Arslan, "Küçük yeğenim salıncakta sallanıyordu, o anda da elinde bozuk paralar vardı. Telefonla ilgilendiğim sırada bir anda salıncaktan inerek bana doğru geldi. Yüzü kıpkırmızı, değişik bir renkteydi, gözlerinden de yaşlar akıyor, nefes almakta zorlanıyordu. İlk başta anlamadım. Nefes almadığını hissettiğim anda ise direkt önüme aldım ve Heimlich manevrasına başladım, müdahale ettim. O sırada da panikle abilerimi, yengelerimi çağırdım. Birkaç hamle sonrasında para boğazından çıktı." dedi.

İnsanların Heimlich manevrasını öğrenmesi gerektiğini kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Ben bu Heimlich manevrasını ehliyet sınavı kursunda öğrendim. Öğrendiğim için şu an çok memnunum. Bu manevranın ne kadar önemli olduğunu bugün anladım. Tüm ailelerin öğrenmesi gerekiyor."

Öte yandan yaşananlar, evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antakya'da Heimlich Manevrasıyla Boğazına Kaçan Madeni Para Kurtarıldı - Son Dakika

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