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Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antakya\'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tarihi Uzun Çarşı'daki bir mefruşat ürünleri satan işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, diğer işletmelere sıçramadan kontrol altına alındı.

02.02.2024 20:31
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarihi Uzun Çarşı'daki mefruşat ürünleri satan işletmede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın diğer işletmelere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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