Antakya\'da İstinat Duvarı Yapımı Sırasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması nedeniyle 1 işçi yaralandı.
Ballıöz Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.
İnşaatta çalışan bir işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprak altında kalan işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
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