Antakya'da kaybolan adamın cesedi bulundu, eşi ve ailesi gözaltına alındı - Son Dakika
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Antakya'da kaybolan adamın cesedi bulundu, eşi ve ailesi gözaltına alındı

Antakya ilçesinde kaybolduktan 3 hafta sonra ormanda cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in (41), eşi ve ailesinden 7 kişi gözaltına alındı. Özdemir'in kayınbiraderi Mehmet Genç, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Genç, Özdemir'i silahla vurup kendi aracının arkasına koyduktan sonra intihar izlenimi verdiğini belirtti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

06.06.2024 15:43
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HATAY'ın Antakya ilçesinde kaybolduktan 3 hafta sonra ormanda cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in (41), eşi ve ailesinden 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan Özdemir'in kayınbiraderi Mehmet Genç, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Geçen yıl 25 Aralık'ta ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi, bir televizyon programına çıkarak bulunmasını istedi.16 Ocak 2024'te Mehmet Ali Özdemir'in aracının 750 metre uzağında bir çalıların dibinde cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir'in intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği konusunda araştırma başlatıldı. Özdemir'in cesedinin bulunduğu yerdeki aracında sürtünme ve kan izine rastlandı. Programda çelişkili ifadeler veren eşi Meryem Özdemir ile ailesi, polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Soruşturmayı tamamlayan ve delilleri elde eden polis, Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ile annesi, babası, 2 erkek kardeşi, amcası ve 2 kuzenini gözaltına aldı.

Emniyette sorguya alınanlardan Özdemir'in kayınbiraderi Mehmet Genç'in cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Kız kardeşi Meryem'e şiddet uyguladığı için cinayeti işlediğini söyleyen Mehmet Genç, Özdemir'i silahla vurup kendi aracının arkasına koyduktan sonra intihar izlenimi verdiğini belirtti. Mehmet Genç'in ifadesinde, "Bahçede tabancayla üç el ateş ettim. Öldürdükten sonra evde poşete koyup kendisinin otomobiline taşıdıktan sonra cesedi çalılıkların arasına attık. Otomobilini de uzağa bıraktık. Tabancayı da cesedinin yakınlarında toprağa gömdüm. Daha sonra eve gelip bahçedeki ve evdeki kan izlerini sildik. Ayrıca kan izleri bulunan elbiselerimizi de yaktık" dediği öğrenildi.

Mehmet Genç'in kullandığı tabancanın da cesedin bulunduğu alana yakın bir bölgede toprağın altında bulunduğu kaydedildi. Mehmet Genç ile diğer şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Antakya, Cinayet, Gözaltı, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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